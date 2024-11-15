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АвтоВАЗ может столкнуться с банкротством

Горькая правда российского автомобилестроения: компания постоянно обращается за помощью к государству из-за финансовых проблем. За 2023 года сумма долгов достигла 120 миллиардов рублей.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
15.11.2024, 07:52·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Горькая правда российского автомобилестроения: компания постоянно обращается за помощью к государству из-за финансовых проблем. За 2023 года сумма долгов достигла 120 миллиардов рублей. Падение ключевой ставки в прошлом году привело к уменьшению расходов на обслуживание кредитов, но ситуация с долгами все равно ухудшается.

Глава "Ростеха" Сергей Чемезов отметил, что прибыль автомобильной отрасли несопоставима с другими сферами, поэтому все заработанные средства идут на выплату процентов по кредитам. Без поддержки государства банкротство АвтоВАЗа становится реальной угрозой, и LADA может исчезнуть.

Проблема компании заключается в кредитных обязательствах, необходимых для оплаты комплектующих, поддержки поставщиков и увеличения производства. Минпромторг вынужден оказывать постоянную помощь АвтоВАЗу, но долги растут быстрее, чем их удается погасить.

Несмотря на увеличение объемов производства, цены и долги также увеличиваются. Поддержка отечественного производителя становится важной в условиях международной напряженности и санкций. Это позволит конкурировать с китайскими автопроизводителями, которые активно захватывают российский рынок.

АвтоВАЗ производит однотипные автомобили схожих деталей, двигателей и коробок передач по завышенным ценам. Например, японский покупатель за цену новой Vesta в 2 миллиона рублей может приобрести Toyota Corolla с лучшим качеством и электроникой.

Учитывая разницу в заработных платах между Россией и Японией, среднестатистический японец может позволить себе «короллу» за 3-4 зарплаты, в то время как российскому придется взять кредит под 30% годовых на 5 лет.

Судьба денег АвтоВАЗа остается загадкой. Важно поддерживать российского производителя в условиях жесткой конкуренции и экономических вызовов.

Ранее стало известно, что для Lada Vesta готовятся новые опции, но финансовое положение компании остается нестабильным.

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АвтоВАЗ может обанкротиться (1)

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