«Китай обязан будет заплатить за свои безумные цены на автомобили», - заявляет «АвтоВАЗ».

По мнению Максима Соколова, автопроизводители из Китая начали предлагать россиянам новые автомобили по цене, сопоставимой с базовой моделью "Искра". Это около 1,3 миллиона рублей. В частности, за такие деньги планируется продавать модель Kaiyi. При этом специалисты отмечают, что китайцы искусственно снижают цены на свои автомобили за счет крупных скидок.

Глава "АвтоВАЗа" считает, что нельзя называть такое поведение "рыночной конкуренцией". По его мнению, данные действия больше напоминают демпинг, причем осознанный.

Относительно скидок на китайские автомобили стоит отметить, что наиболее выгодные предложения можно получить при покупке машин прошлых лет выпуска или менее популярных комплектаций. На складах слишком много новых машин, которые до сих пор не нашли своих покупателей. Это породило желание автопроизводителей избавиться от старых запасов перед обновлением модельного ряда.

Для поддержки отечественной автомобильной промышленности Максим Соколов предлагает расширить государственные меры поддержки.

Фото: Carsweek.ru

Тем временем дилеры сообщили, когда на рынок вернется Lada Vesta Sport.