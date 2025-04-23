Главная Новости «Китай обязан будет заплатить за свои безумные цены на автомобили», - заявляет «АвтоВАЗ».
Новости

«Китай обязан будет заплатить за свои безумные цены на автомобили», - заявляет «АвтоВАЗ».

Китайские автопроизводители снижают цены на новые машины для россиян, вызывая обсуждения о демпинге и конкуренции. Китайские автомобили становятся всё более доступными, предлагая большие скидки на прошлогодние модели и не самые популярные комплектации. В то же время, глава «АвтоВАЗа» призывает к расширению господдержки отечественного автопрома.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
23.04.2025, 09:41·2 мин
single
Фото: Carsweek.ru

По мнению Максима Соколова, автопроизводители из Китая начали предлагать россиянам новые автомобили по цене, сопоставимой с базовой моделью "Искра". Это около 1,3 миллиона рублей. В частности, за такие деньги планируется продавать модель Kaiyi. При этом специалисты отмечают, что китайцы искусственно снижают цены на свои автомобили за счет крупных скидок.

Глава "АвтоВАЗа" считает, что нельзя называть такое поведение "рыночной конкуренцией". По его мнению, данные действия больше напоминают демпинг, причем осознанный.

Относительно скидок на китайские автомобили стоит отметить, что наиболее выгодные предложения можно получить при покупке машин прошлых лет выпуска или менее популярных комплектаций. На складах слишком много новых машин, которые до сих пор не нашли своих покупателей. Это породило желание автопроизводителей избавиться от старых запасов перед обновлением модельного ряда.

Для поддержки отечественной автомобильной промышленности Максим Соколов предлагает расширить государственные меры поддержки.

Фото: Carsweek.ru

Тем временем дилеры сообщили, когда на рынок вернется Lada Vesta Sport.

Источник

Нравится нашим читателям

Новости

Конфигуратор Porsche Taycan 2025 позволяет вам погрузиться в фантастический мир с 938-сильной мощностью

Иннокентий Петров·07.02.2024
Статьи

Почти 800 миллионов долларов — состояние тройки богатейших пилотов Формулы-1

Редакция·25.10.2024
Статьи

Bugatti, Ferrari, Lamborghini: на чём ездят звёзды мирового футбола

Редакция·16.09.2024
ТестыСтатьиОбзоры

Как редакция Time Out отправилась в долгое путешествие на автомобиле и не рассорилась

Редакция·27.06.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация