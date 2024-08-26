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«АвтоВАЗ» планирует выпускать премиальные автомобили под новым брендом

АвтоВаз планирует расширить свою линейку автомобилей за счет выпуска более дорогих моделей, параллельно с сохранением производства машин бюджетного сегмента.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
26.08.2024, 15:41·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

АвтоВаз планирует расширить свою линейку автомобилей за счет выпуска более дорогих моделей, параллельно с сохранением производства машин бюджетного сегмента. По информации Telegram-канала No Limits, ссылающегося на внутренние источники в компании, планируется создание отдельного суббренда для этой цели.

Первым автомобилем нового суббренда станет седан Aura с увеличенной колесной базой. Пока что название Aura рассматривается как основное для нового бренда, который планируют активно развивать. По предварительной информации, производство Lada Aura должно начаться в сентябре текущего года.

Согласно сообщениям, кузов нового седана на 25 сантиметров длиннее, чем у модели «Веста». Эти автомобили могут стать популярными в государственных структурах, например, в качестве служебных автомобилей для чиновников.

Фото: Carsweek.ru

Также стало известно, что обновленный внедорожник Lada e-Niva Travel будет оснащен электрическим двигателем.

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