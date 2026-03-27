Этой весной АВТОВАЗ планирует запустить сервис подписки на автомобили LADA

АВТОВАЗ готовит запуск новой услуги — подписки на автомобили LADA. Как сообщил глава компании Максим Соколов в кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей, старт программы намечен на весну 2026 года, передает РБК.

Первоначально подписка будет распространяться на автомобили модели Vesta, стоимость аренды составит примерно 40 тысяч рублей в месяц. В дальнейшем услуга станет доступна и для других моделей — Largus и Granta. По словам топ-менеджера, подобный формат будет особенно востребован среди водителей такси.

Максим Соколов также сообщил, что в планах предприятия реализовать несколько тысяч коммерческих автомобилей SKM, сборка которых началась на заводе 20 марта. Однако больших объемов продаж в десятки тысяч единиц компания не прогнозирует, поскольку сейчас только тестирует рынок коммерческого транспорта.

Кроме того, глава АВТОВАЗа отметил, что мартовские продажи идут заметно активнее по сравнению с февралем. Согласно предварительным ожиданиям, за март компания реализует около 27 тысяч автомобилей, тогда как в феврале этот показатель составил 21 тысячу.