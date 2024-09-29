АвтоВАЗ работает над совершенно новым автомобилем «Лада» с удивительным дизайном

АвтоВАЗ представил новый универсал на базе LADA Vesta, который, скорее всего, покажет миру новый кроссовер. Автомобиль, запечатленный на фото, вызывает интерес и споры среди автолюбителей.

LADA. Фото ArtEvent ET / Shutterstock.com Фото: Автоновости Дня

Интерес усиливает то, что машина покинула Научно-технический центр «АвтоВАЗа», где создаются все новинки компании. Особенности автомобиля, такие как увеличенный клиренс, расширенная колея и нестандартные колесные диски, свидетельствуют о возможном кроссовере на базе Vesta.

Эксперты сравнивают новинку с легендарным «Тарзаном», но отмечают, что он был полноприводным, в отличие от представленного автомобиля.

Официально же пока не подтверждено, что универсал действительно является прототипом нового кроссовера. Однако вице-президент компании по продажам и маркетингу обещает, что дизайн новинки будет потрясающим и современным.

Тем временем, проект кроссовера с кодовым названием HGH, созданный на базе Vesta, переходит на новый этап разработки. Планируется, что первый кузов будет готов к концу декабря текущего года.

По информации Telegram-канала «Русский автомобиль», кроссовер получит новый дизайн с Х-образными выштамповками на боковинах и светодиодной полосой на крышке багажника.

Хотя технические характеристики кроссовера пока остаются тайной, предполагается, что он оснащен будет китайским турбомотором мощностью 150 лошадиных сил и вариатором.

Название будущего кроссовера пока не утверждено. Президент компании заявил, что варианты обсуждаются, и может быть объявлен конкурс на выбор окончательного имени для новинки.