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АвтоВАЗ готовит к выпуску небольшое обновление модели "Гранта". Что же изменится?

Автомобильный гигант «АвтоВАЗ» готовит сюрприз для поклонников модели LADA Granta. По информации инсайдеров, в скором времени кузов этого автомобиля может быть представлен в шестом цветовом варианте — ярко-синей эмали с металлическим отливом.
Виктор АндреевВ
Виктор Андреев
21.09.2024, 17:32·1 мин
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Фото: Автоновости Дня

Автомобильный гигант «АвтоВАЗ» готовит сюрприз для поклонников модели LADA Granta. По информации инсайдеров, в скором времени кузов этого автомобиля может быть представлен в шестом цветовом варианте — ярко-синей эмали с металлическим отливом. Первые три экземпляра в новом цвете уже покинули конвейер, при этом точная дата официального запуска данной опции пока неизвестна.

По словам источников, синий цвет был выбран для покраски хэтчбека, седана и универсала LADA Granta. Предыдущее обновление цветовой гаммы этой модели произошло в январе текущего года. На данный момент покупателям доступно пять вариантов цвета: «Платина», «Пантера», «Ледниковый», а также два оттенка металлика — «Борнео» и «Кориандр».

Кроме того, с сентября текущего года «АвтоВАЗ» расширил выбор цветов для своего легендарного внедорожника LADA Niva Legend. В палитру вернулся цвет «кориандровый металлик», который уже популярен среди владельцев LADA Granta и LADA Vesta.

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