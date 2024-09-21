АвтоВАЗ готовит к выпуску небольшое обновление модели "Гранта". Что же изменится?

Автомобильный гигант «АвтоВАЗ» готовит сюрприз для поклонников модели LADA Granta. По информации инсайдеров, в скором времени кузов этого автомобиля может быть представлен в шестом цветовом варианте — ярко-синей эмали с металлическим отливом. Первые три экземпляра в новом цвете уже покинули конвейер, при этом точная дата официального запуска данной опции пока неизвестна.

По словам источников, синий цвет был выбран для покраски хэтчбека, седана и универсала LADA Granta. Предыдущее обновление цветовой гаммы этой модели произошло в январе текущего года. На данный момент покупателям доступно пять вариантов цвета: «Платина», «Пантера», «Ледниковый», а также два оттенка металлика — «Борнео» и «Кориандр».

Кроме того, с сентября текущего года «АвтоВАЗ» расширил выбор цветов для своего легендарного внедорожника LADA Niva Legend. В палитру вернулся цвет «кориандровый металлик», который уже популярен среди владельцев LADA Granta и LADA Vesta.