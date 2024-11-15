АвтоВАЗ приступил к разработке совершенно новой модели "Нивы", которой еще не существовало.

Автомобильный гигант "АвтоВАЗ" ведет разработку удлиненной версии популярного внедорожника LADA Niva Travel. Этот автомобиль станет духовным наследником классической пятидверной "Нивы" (ВАЗ-2131), которая была снята с производства в прошлом году. Об этом сообщают авторитетный инсайдерский Telegram-канал «Автопоток» и известный тольяттинский блогер KhaDm.

По информации блогера, новая удлиненная версия внедорожника будет иметь увеличенный задний свес и подъемную дверь багажника. Также известно, что запасное колесо, которое ранее находилось на багажной двери, будет перемещено под пол. При этом салон автомобиля, несмотря на удлинение кузова, останется пятиместным.

Несмотря на эти утечки информации, официального подтверждения от "АвтоВАЗа" пока не поступало, что делает все сведения о новой модели пока что лишь слухами.

Напомним, что производство пятидверной LADA Niva Legend было прекращено из-за финансовой нерентабельности. После того, как Chevrolet Niva (ВАЗ-2123) стал частью линейки LADA, у классической "Нивы" и длиннобазовой версии утратился коммерческий смысл, так как у них была общая аудитория, и они фактически конкурировали друг с другом за покупателей.

По данным журналистов из Avtograd News, уже сегодня, 13 ноября, на конвейере "АвтоВАЗа" начали собирать первые экземпляры LADA Niva Travel. Они оснащены новым рулевым колесом с подушкой безопасности от LADA Granta в комплектации Luxe, которая в настоящее время доступна по цене 1 576 000 рублей.