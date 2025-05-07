"АвтоВАЗ начнет продажи за рубежом модели «Лада», которую еще не запустили в России"

Как сообщается, компания Renault не сможет ограничить экспорт новой модели LADA Iskra за границу, несмотря на характерные сходства с Renault Logan. По словам официального представителя «АвтоВАЗа» Сергея Ильинского, в настоящее время автопроизводитель имеет полное право самостоятельно решать вопросы поставок автомобилей на внешние рынки.

«LADA Iskra нацелена на экспортный рынок. В настоящее время компания не ограничена какими-либо обязательствами, в отличие от прошлых периодов, когда иностранные партнеры могли влиять на экспортные поставки», — подчеркнул представитель компании.

Журналисты отмечают, что амбициозные планы экспорта LADA основаны на богатом наследии автопроизводителя. Например, модель LADA Granta, выступающая в роли «ворот в мир» марки LADA, пользуется популярностью за рубежом как доступный и надежный автомобиль, в то время как внедорожник Niva широко известен во всем мире.

Большинство автомобилей «АвтоВАЗа», предназначеных для экспорта, находят своих потребителей в странах СНГ, таких как Белоруссия, Казахстан и Узбекистан. По планам на 2025 год, компания планирует увеличить объемы экспорта, возобновив продажи в странах Ближнего и Среднего Востока, Латинской Америки и Африки, а также выйти на рынки Юго-Восточной Азии.

Отметим, что новая модель LADA Iskra была официально запущена на конвейер в Тольятти 19 апреля этого года. По информации, пресс-службы «АвтоВАЗа», церемония производства привлекла внимание журналистов, включая представителя «Автоновостей дня».

Новое семейство автомобилей включает в себя различные кузова, такие как седаны, универсалы и кроссоверы, и займет «золотую середину» между моделями Granta и Vesta. Официальное начало продаж новинки запланировано на День рождения автопроизводителя — 20 июля этого года.

LADA Iskra построена на современной модульной платформе CMF-B-LS, использованной в качестве основы для Dacia Logan и Sandero. Было внесено более 1000 новых компонентов и элементов, среди них 400 прошли полную модернизацию.

Эксперты отметили, что выпуск LADA Iskra увеличит привлекательность бренда LADA и позволит завоевать новые категории покупателей, включая молодежь.

Автор: Иван Бахарев