«АвтоВАЗ» бесплатно устранит неисправности у отдельных внедорожников «Нива»: что известно
«АвтоВАЗ» бесплатно устранит неисправности у отдельных внедорожников «Нива»: что известно

АвтоВАЗ запустил новую сервисную кампанию по замене сальников трансмиссии на LADA Niva Travel у официальных дилеров по гарантии.
Демид Поршнев
08.04.2026, 22:21·2 мин
«АвтоВАЗ» запустил новую сервисную кампанию для владельцев внедорожников LADA Niva Travel. Как сообщает портал «Лада.онлайн», официальный документ под номером 55-25 предписывает сотрудникам дилерских центров провести замену ряда сальников в трансмиссии указанных автомобилей.

Согласно предписанию, в рамках гарантии дилеры LADA должны бесплатно заменить следующие элементы:

  • Сальник ведущего вала в сборе;
  • Сальник редуктора переднего моста и вала привода заднего моста;
  • Сальник вторичного вала коробки передач;
  • Сальники правого и левого приводов;
  • Уплотнительное кольцо полуоси подшипника.

Несмотря на то, что публичных объявлений о начале данной кампании не поступало, эксперты отмечают, что такие меры являются стандартной мировой практикой. Подобные действия свидетельствуют о стремлении производителя обеспечивать качество и надежность автомобилей, а также подтверждают ответственность компании перед клиентами.

Напомним, что в марте этого года «АвтоВАЗ» уже инициировал другую сервисную кампанию, также затронувшую LADA Niva Travel. Тогда официальные дилеры проверяли состояние передней подвески внедорожников, и при необходимости бесплатно меняли наружные и внутренние шайбы упорной втулки, а также регулировочные шайбы.

Ранее, в конце прошлого года, дополнительной проверке подверглись отдельные версии LADA Granta. Модели, выпущенные в период с 6 июня по 26 ноября 2025 года, были осмотрены из-за выявленного минимального риска ослабления соединения карданного элемента одного из узлов автомобиля.

