«АвтоВАЗ» бесплатно устранит неисправности у отдельных внедорожников «Нива»: что известно

«АвтоВАЗ» запустил новую сервисную кампанию для владельцев внедорожников LADA Niva Travel. Как сообщает портал «Лада.онлайн», официальный документ под номером 55-25 предписывает сотрудникам дилерских центров провести замену ряда сальников в трансмиссии указанных автомобилей.

Согласно предписанию, в рамках гарантии дилеры LADA должны бесплатно заменить следующие элементы:

Сальник ведущего вала в сборе;

Сальник редуктора переднего моста и вала привода заднего моста;

Сальник вторичного вала коробки передач;

Сальники правого и левого приводов;

Уплотнительное кольцо полуоси подшипника.

Несмотря на то, что публичных объявлений о начале данной кампании не поступало, эксперты отмечают, что такие меры являются стандартной мировой практикой. Подобные действия свидетельствуют о стремлении производителя обеспечивать качество и надежность автомобилей, а также подтверждают ответственность компании перед клиентами.

Напомним, что в марте этого года «АвтоВАЗ» уже инициировал другую сервисную кампанию, также затронувшую LADA Niva Travel. Тогда официальные дилеры проверяли состояние передней подвески внедорожников, и при необходимости бесплатно меняли наружные и внутренние шайбы упорной втулки, а также регулировочные шайбы.

Ранее, в конце прошлого года, дополнительной проверке подверглись отдельные версии LADA Granta. Модели, выпущенные в период с 6 июня по 26 ноября 2025 года, были осмотрены из-за выявленного минимального риска ослабления соединения карданного элемента одного из узлов автомобиля.

Автор материала: Иван Бахарев