"Под брендом Eonyx будут выпущены электромобили «Автотора»"

Автопроизводитель «Автотор» объявил о запуске производства двух новых компактных моделей электромобилей под торговой маркой Eonyx. Сотрудничество с партнерами позволило создать уникальные модели, которые будут представлены уже во 2 квартале 2025 года. Вместе с презентацией автомобилей будут обнародованы и цены на них.

Новые электромобили Eonyx класса L7 рассчитаны на использование в различных сферах: городских службах, доставке, промышленных комплексах, аэропортах, а также в рекреационных зонах и гостиничных комплексах. Автомобили будут адаптированы для работы в условиях российского климата.

Планируется, что новые модели электрокаров будут содержать в себе компоненты, произведенные на отечественных предприятиях. «Автотор» нацеливается на максимальный уровень локализации производства. В данный момент модели проходят процедуру сертификации и включены в программу локализации.

Специалисты Инновационно-технического центра компании разработали технологические карты для новых моделей Eonyx и оборудовали посты необходимым оборудованием. Проведены испытания, обучение линейного персонала и подготовлены пилотные образцы электромобилей.

На данный момент производство первых экземпляров моделей запущено на одной из линий опытно-производственного цеха завода. Новый завод для компактных электромобилей уже почти готов к запуску. Открытие завода станет частью крупного проекта по производству электромобилей и автокомпонентов.

Мощность нового завода позволит выпускать до 50 тысяч компактных электромобилей в год. Предприятие будет оборудовано современными автоматизированными линиями сварки и окраски, а также роботизированной линией на базе AGV-платформ.

Помимо электромобилей под маркой Eonyx, «Автотор» также работает над созданием собственного электромобиля «Амберавто» (модель А1). Запуск пилотного производства запланирован на текущий год, и в настоящее время проводятся технологические испытания узлов и элементов конструкции новой модели.

Общий объем инвестиций в проекты «Автотора» составляет более 70 миллиардов рублей, что подтверждает серьезные планы компании по развитию собственного производства электромобилей в России.