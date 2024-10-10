Компания "Автотор" выпустила первый в России кроссовер на метане

Использование газа в качестве основного вида топлива помогает снизить расходы на эксплуатацию автомобиля и уменьшить вредные выбросы в окружающую среду.

Автомобиль получает три газовых баллона первого типа объемом по 28 литров каждый. Для установки баллонов предусмотрено специальное место в нише багажного отделения. В комплект поставки газобаллонного оборудования входят редуктор компрессированного природного газа (КПГ), топливная рейка, фильтр газа, комплект электроники, заправочное устройство и автоматические баллонные вентили.

Недавно был показан дизайн-макет электрокара, разработка которого ведется под эгидой «Автотора» в Московском Политехе. Презентацию макета провели перед председателем Государственной Думы Российской Федерации Вячеславом Володиным. Планируется, что сборка этого электромобиля может начаться уже в следующем году.

По первым доступным фотографиям видно, что автомобиль представляет собой трехдверный хэтчбек с сложной многоярусной оптикой. Потенциальная новинка анонсируется как первый электрокар, полностью спроектированный и изготовленный в России.