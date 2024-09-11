На каких автомобилях россияне наиболее часто проверяют историю в 2024 году

Сервис «Автотека» провел исследование рынка подержанных кроссоверов и опубликовал список автомобилей, которые вызывают наибольший интерес у российских автолюбителей.

Наибольшее количество запросов пользователей пришлось на историю немецкого паркетника Volkswagen Tiguan: именно этот автомобиль занимает лидирующие позиции с долей запросов от января по август - 3,57%. Kia Sportage (3,52%) и Toyota RAV4 (3,04%) следуют за Tiguan в топе тройки самых популярных моделей.

На четвертом и пятом местах по популярности находятся Renault Duster (2,85%) и Nissan Qashqai (2,83%) соответственно.

Если рассматривать лидеров среди производителей, то первые позиции занимают Toyota (8,21%) и Nissan (8,08%). Hyundai (7,01%), BMW (6,95%) и Kia (6,6%) дополняют топ-5 самых популярных марок автомобилей.

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что автодилеры в России планируют повысить цены на подержанные автомобили с 1 октября на 10-15%.