Траты россиян на покупку подержанных автомобилей за год увеличились на 25% - данные «Автостата»

По мнению российских аналитиков, продажи подержанных автомобилей в России продолжают уверенно расти. С марта текущего года общая выручка превысила отметку в 600 млрд рублей. В марте на покупку подержанных машин россияне потратили рекордные 606,9 млрд рублей, а в апреле - 601,9 млрд рублей.

Согласно данным, в прошлом месяце наибольшей популярностью пользовались подержанные автомобили старше 10 лет, их доля составила 39,3%, что соответствует 236,3 млрд рублей. На втором месте по предпочтениям оказались автомобили в возрасте от 5 до 9 лет с долей 32,9% и оборотом 198,1 млрд рублей. Машины младше пяти лет принесли 167,5 млрд рублей выручки.

Следует отметить, что наибольшая доля в выручке приходится на европейские автобренды, которые заработали 221,9 млрд рублей. За ними следуют японские производители с показателем в 184,5 млрд рублей. Корейские, российские и американские автопроизводители делят оставшиеся места в топ-5 по выручке.

Эксперты обращают внимание на то, что доля китайских автомобилей на вторичном рынке автомобилей в России пока остается незначительной.

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что стоимость годового владения электрокроссовером Tesla Model Y составит 786 000 рублей.