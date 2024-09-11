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Продажи премиум-автомобилей в России увеличиваются уже второй месяц подряд

Эксперты из исследовательского агентства «Автостат» сообщают об устойчивом росте продаж премиальных автомобилей в России.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
11.09.2024, 11:32·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

По их данным, в июне текущего года было продано 10 769 премиум-машин, в июле этот показатель вырос до 11 356 единиц, а в августе достиг отметки в 12 729 автомобилей.

Общая доля премиум-класса на конец лета оценивается в 8,6%. Это небольшой рост по сравнению с июлем, когда доля составляла 8,3%. Почти 80% августовских продаж пришлось на китайские автопроизводители.

Абсолютным лидером продаж стала марка EXEED, реализовавшая 3 538 автомобилей. На втором месте с заметным отрывом следует TANK (2 787 единиц), а бронзовый призёр - Lixiang c 1 443 проданными машинами. Остальные премиум-бренды отметились результатами менее тысячи продаж. Например, BMW заняла четвёртое место, реализовав 820 автомобилей.

Следующие три позиции заняли также китайские бренды: Hongqi (784 продажи), Zeekr (610 электрокаров) и Voyah (541 единица). Замыкают топ-10 Mercedes-Benz (517), Lexus (402) и Audi (239).

Ранее стало известно, что самыми популярными для запросов среди российских автолюбителей стали истории бывших в употреблении кроссоверов VW Tiguan, Kia Sportage и Toyota RAV4.

Фото: Carsweek.ru

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