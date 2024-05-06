Продажи новых автомобилей в России снизились с началом апреля, сообщает «Автостат».

В марте текущего года на рынке новых автомобилей отечественные аналитики отметили внушительный рост - с мая прошлого года. В указанный период количество проданных автомобилей в данном сегменте возросло до 137 000 единиц.

В апреле спрос на автомобили замедлился, как сообщает издание «Ъ» со ссылкой на данные аналитического центра "Автостат". Тем не менее, годовой прирост составил 81,2%.

Наибольшей популярностью среди россиян пользуются автомобили отечественного производителя Lada (+67,2%, до 42,3 тысячи проданных машин). Среди зарубежных марок лидирует Haval (с увеличением продаж в 2,1 раза, до 14,6 тыс. автомобилей).

С начала года и до апреля в России было продано около 467,7 тысяч новых автомобилей (+89,4% в годовом сравнении).

Фото: Carsweek.ru

Ранее уже сообщалось, что в апреле 2024 года цены на новые автомобили на российском рынке поднялись на 2,5%.