Самые популярные марки и модели на российском рынке подержанных автомобилей, по данным «Автостата»

Аналитики «Автостата» представили отчет о состоянии рынка подержанных автомобилей в августе. По их данным, продажи Lada выросли на 17,7% по сравнению с прошлым годом и составили 136,3 тыс. машин.

На втором месте оказалась Toyota, продажи которой сократились почти на 18% до 57 000 автомобилей. Kia и Hyundai, занимающие третье и четвертое места соответственно, увеличили объемы продаж до 33,3 тыс. (+4,8%) и 31,6 тыс. (+2,4%) машин.

В рейтинге самых популярных моделей лидирует ВАЗ-2107 с 12,8 тыс. проданных единиц. На втором месте - Kia Rio, на третьем - Hyundai Solaris. Lada 2114 «Самара-2» (10,7 тыс. проданных машин) и Ford Focus (10,4 тыс. проданных единиц) дополнили топ-5.

Всего в августе было продано 3 854 500 подержанных легковых автомобилей в России. Выделяется рост продаж Lada на 16,7%, особенно популярной оказалась модель ВАЗ-2107 с приростом в 38,7%.

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что производитель роскошных автомобилей из Китая Voyah запретил параллельный импорт своих моделей в Россию.