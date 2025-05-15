Аналитика «Автостата»: динамика продаж новых автомобилей в России

С 2013 года по апрель нынешнего года жители России купили 18,69 миллионов новых легковых автомобилей. Наибольший успех на российском авторынке был отмечен именно в 2013 году - более 2,6 миллиона экземпляров были реализованы. Однако в 2022 году продажи автомобилей резко снизились - всего 637 тысяч сделок.

При сравнении цифр продаж 2013 года и предшествующего (почти 1,58 миллиона автомобилей), последний показатель оказался ниже на 40%. В то же время доля китайских автопроизводителей на российском рынке возросла с 3,7 до 55,2% за январь-апрель текущего года.

Тройка самых популярных среди россиян китайских брендов 13 лет назад включала Geely (27 258), Lifan (24 424) и Great Wall (20 831). В целом на рынке самые высокие продажи демонстрировались Lada (451 947), Renault (204 728) и Kia (204 097).

В прошлом году среди китайских марок лучшую производительность показали Haval (190 624), Chery (157 040) и Geely (149 118). Всего же лидирует Lada - продано 436 155 автомобилей.





Фото: Carsweek.ru

Ранее было объявлено, что в РОАД предупредили о возможном новом росте цен на автомобили к осени 2025 года.