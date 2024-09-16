Hongqi поделился информацией о своих новинках для российского рынка

Премиальный китайский автобренд Hongqi планирует порадовать россиян уже в первой половине следующего года, представив новый седан представительского класса L1. Эту новинку уже удалось увидеть на презентации, прошедшей в рамках Восточного экономического форума 2024.

Однако перед этим грядущим событием состоится другая важная премьера. Уже в эту осень жители России смогут приобрести обновлённый кроссовер HS5 New, как сообщает журнал "Автостат", ссылаясь на Ивана Савельева.

В настоящий момент в модельном ряду для российского рынка представлены такие модели, как флагманский седан Н9, электрический кроссовер Е-HS9, кроссовер HS7, бизнес-седан Н5, среднеразмерный паркетник HS5 и новый компакт-кросс HS3.

В августе текущего года бренд Hongqi занял пятое место в списке самых популярных премиальных марок на российском рынке, реализовав 784 автомобиля. В сравнении, лидером продаж в конце лета была марка Exeed, чьи продажи составили 3 538 единиц.

Фото: Carsweek.ru

Также стало известно, что с момента начала продаж в России кроссовер Geely Coolray из Китая подорожал на 1,55 миллиона рублей.