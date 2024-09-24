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Рост цен на подержанные автомобили ожидается в конце сентября

По данным аналитиков, август ознаменовался падением цен на автомобили. Однако в сентябре ситуация кардинально меняется, и начинается постепенный подъем цен.
А
Антон Звонкий
24.09.2024, 10:22·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

Интересно то, что максимальные цены ожидаются только спустя несколько месяцев.

Многие факторы влияют на динамику роста цен на автомобили: курс валют, решения Центробанка, спрос и предложение на рынке подержанных машин и другие экономические факторы.

Недавно Евгений Житнухин из компании Fresh сделал прогноз относительно цен на новые автомобили. По его мнению, к концу текущего года автомобили могут подорожать на 15 процентов.

Несмотря на это, специальные предложения и скидки от дилеров и производителей автомобилей, по прогнозам специалистов, останутся в силе.

Фото: Carsweek.ru

В то же время появилась информация о том, что Волжский автозавод планирует скромное обновление модели "Гранта" путем расширения цветовой гаммы кузова.

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