Рост цен на подержанные автомобили ожидается в конце сентября

Интересно то, что максимальные цены ожидаются только спустя несколько месяцев.

Многие факторы влияют на динамику роста цен на автомобили: курс валют, решения Центробанка, спрос и предложение на рынке подержанных машин и другие экономические факторы.

Недавно Евгений Житнухин из компании Fresh сделал прогноз относительно цен на новые автомобили. По его мнению, к концу текущего года автомобили могут подорожать на 15 процентов.

Несмотря на это, специальные предложения и скидки от дилеров и производителей автомобилей, по прогнозам специалистов, останутся в силе.

Фото: Carsweek.ru

В то же время появилась информация о том, что Волжский автозавод планирует скромное обновление модели "Гранта" путем расширения цветовой гаммы кузова.