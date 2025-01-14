Авторынок Японии: неожиданные сюрпризы 2024 года

Автомобильный рынок Японии подвели итоги 2024 года. За прошедшие 12 месяцев было продано 2,86 миллиона новых машин. Это говорит о снижении продаж на 5,6% по сравнению с прошлым годом. В сравнении с 2022 годом спрос упал примерно на 10%.

Наиболее популярным брендом среди японцев стала компания Toyota, предлагающая широкий выбор автомобилей различных сегментов. Самой продаваемой моделью в стране остается Toyota Corolla, которая уверенно удерживает лидерство на родном рынке. На втором месте по популярности также оказалась модель Yaris от Toyota. Замыкает тройку лидеров минивэн Toyota Sienta.

Honda Freed тоже заслуживает внимания за свой успех. Недавно произошло глобальное обновление модели, что положительно сказалось на объемах продаж. Японцы традиционно предпочитают автомобили от местных производителей.

Однако в категории электрокаров картина другая. Здесь популярностью пользуется китайский бренд BYD.

Фото: Carsweek.ru

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