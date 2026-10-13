Авторынок России в 2026 году превысил отметку в миллион автомобилей

За 41 неделю нынешнего года в РФ продано 1 027 170 новых легковых автомобилей. По оценке экспертов агентства «АВТОСТАТ», которые ссылаются на данные АО «ППК»*, это на 6,4% превышает результат за аналогичный период 2025 года.

LADA продолжает возглавлять марочный рейтинг российского авторынка. С начала года по 11 октября включительно было реализовано 252 779 новых легковых автомобилей этой отечественной марки, что на 0,7% больше показателя годичной давности.

Среди зарубежных брендов первое место сохраняет китайский Haval. Его результат достиг 135 899 автомобилей, увеличившись на 12,9% к АППГ. Третью позицию в общем рейтинге занимает новичок рынка — российский TENET, объем продаж которого составил 108 377 шт. и вырос в 19 раз. В ТОП-5 также вошли китайская Geely (62 тыс. шт.; -9,8%) и белорусская Belgee (46,1 тыс. шт.; +1,9%).

Ранее эксперты агентства сообщали, что по итогам 2026 года продажи новых легковых автомобилей могут сохраниться на уровне прошлого года и составить порядка 1,33 млн экземпляров. Такой результат возможен при устойчивом балансе позитивных и негативных факторов во втором полугодии.

Более подробные сведения представлены в отчете «Прогноз российского рынка новых легковых автомобилей на 2026 год (ежемесячный мониторинг)», заказать который можно в агентстве «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ