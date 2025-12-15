В ноябре на авторынке Казахстана зафиксирован новый рекорд

В Казахстане в ноябре 2025 года был зафиксирован рекорд по продажам новых легковых и коммерческих автомобилей — дилеры реализовали 25 804 машины. Этот результат на 22,7% превышает показатели аналогичного месяца предыдущего года, сообщает пресс-служба «Казахстанского автомобильного союза» (КАО).

Согласно данным КАО, за период с января по ноябрь 2025 года на казахстанском рынке было продано 207 616 новых автомобилей. Это на 15,6% больше, чем за тот же период 2024 года. В союзе отмечают, что рынок новых автомобилей уже превысил итоговые показатели всего прошлого года. Учитывая, что декабрь традиционно считается наиболее активным месяцем для покупки автомобилей, 2025 год обещает стать рекордным для казахстанского авторитейла.

В ноябре среди марок лидером по продажам в Казахстане стал Chevrolet — объем проданных автомобилей этой марки увеличился на 76% и составил 7 777 экземпляров. Второе место заняла Hyundai с результатом 5 261 проданный автомобиль, что на 37,9% больше прошлогоднего показателя. Третью позицию занимает Kia, реализовавшая 1 990 машин (+23,1%). Jetour показал рост на 43,7%, продав 1 326 автомобилей, а пятерку лидеров замыкает Toyota с 1 252 реализованными авто, что на 3,4% больше, чем годом ранее.