В феврале европейский авторынок увеличился примерно на 2%

В феврале 2026 года в странах Европы было реализовано 979,3 тысячи легковых автомобилей, что на 1,7% превышает показатель аналогичного периода 2025 года. Такие данные приводят аналитики агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на статистику Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА). После снижения продаж в январе, европейский авторынок вновь продемонстрировал положительную динамику.

Лидером по объему продаж среди автопроизводителей в конце зимы стал концерн Volkswagen, реализовавший 100,4 тысячи автомобилей, что на 4,2% меньше, чем в феврале 2025 года. На вторую строчку по объемам продаж поднялась компания Skoda с результатом 65,8 тысячи автомобилей и ростом в 18,7%. Toyota заняла третье место, продав 62,7 тысячи машин, что на 2,9% меньше по сравнению с прошлым годом. Пятерку крупнейших продавцов февраля также составили Renault с 54,4 тысячи реализованных автомобилей (снижение на 7,3%) и BMW, которая продала 53,2 тысячи автомобилей, уменьшив продажи на 4,5%.

Суммарно за январь и февраль 2026 года европейский рынок легковых автомобилей достиг объема 1,94 миллиона реализованных единиц, что на 1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.