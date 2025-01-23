Рынок авторов в Европе продолжает расти уже второй год подряд

Продажи легковых автомобилей в Европе закончившегося 2024 года увеличились на 0,9% и достигли отметки в 12 963 614 машин. По данным Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), рост рынка замедлился, однако отмечается, что это уже второй год подряд, когда отрасль показывает положительную динамику. В 2023 году прирост составил 13,7%.

Аналитики агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что лидером среди автопроизводителей в Европейском Союзе за 2024 год стала Volkswagen, реализовавшая 1 371 465 автомобилей (+1%). Toyota удерживает вторую позицию с результатом в 928 767 машин (+12%). На третьем месте оказался BMW с объемом продаж 774 925 единиц (+6,3%). В пятерку лидеров также вошли Skoda (766 510 шт.; +12,7%) и Renault (699 214 шт.; +2,7%).

По итогам декабря прошлого года было продано 1 091 331 легковой автомобиль в Европе, что на 4,1% превышает показатель декабря 2023 года.