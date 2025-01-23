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Рынок авторов в Европе продолжает расти уже второй год подряд

Продажи легковых автомобилей в Европе увеличились в 2024 году на 0,9%. Volkswagen лидирует с 1 371 465 проданными машинами, Toyota и BMW следуют за ним.
РедакцияР
Редакция
23.01.2025, 14:52·1 мин
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Фото: Autostat.ru

Продажи легковых автомобилей в Европе закончившегося 2024 года увеличились на 0,9% и достигли отметки в 12 963 614 машин. По данным Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), рост рынка замедлился, однако отмечается, что это уже второй год подряд, когда отрасль показывает положительную динамику. В 2023 году прирост составил 13,7%.

Аналитики агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что лидером среди автопроизводителей в Европейском Союзе за 2024 год стала Volkswagen, реализовавшая 1 371 465 автомобилей (+1%). Toyota удерживает вторую позицию с результатом в 928 767 машин (+12%). На третьем месте оказался BMW с объемом продаж 774 925 единиц (+6,3%). В пятерку лидеров также вошли Skoda (766 510 шт.; +12,7%) и Renault (699 214 шт.; +2,7%).

По итогам декабря прошлого года было продано 1 091 331 легковой автомобиль в Европе, что на 4,1% превышает показатель декабря 2023 года.

Источник

Легковые автомобили (180)Продажи (365)Авторынок европы (24)Автомобильные рынки (28)Марки-лидеры (87)Обзор рынка автомобилей (20)Европа (10)

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