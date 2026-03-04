Главная Новости Продажи В феврале продажи на авторынке Белоруссии превысили 4 тысячи автомобилей
В Беларуси в феврале 2026 года юридическим лицам продано 4,1 тыс. автомобилей, две трети из них — Belgee и Geely, отмечает автомобильная ассоциация БАА.
Демид ПоршневД
04.03.2026, 17:11·1 мин
Фото: Autostat.ru

Юридические лица Беларуси в феврале 2026 года приобрели 4,1 тысячи новых автомобилей. Об этом сообщили в Автомобильной ассоциации «БАА». Для сравнения, в январе текущего года продажи составили 3,5 тысячи транспортных средств.

По данным Ассоциации, ключевую роль на рынке вновь сыграли автомобили, произведённые на заводе «Белджи». На продукцию марок Belgee и Geely пришлось почти две трети всех февральских продаж. Всего в последний месяц зимы дилеры реализовали 2,7 тысячи машин этих брендов.

Российская марка LADA также сохранила свои позиции на белорусском рынке: в феврале было продано 470 автомобилей этого бренда.

В «БАА» подчёркивают, что продолжающееся действие льготного режима ввоза автомобилей заметно влияет на структуру рынка. В феврале доля электромобилей среди проданных дилерами машин достигла двух из пяти, что подтверждает растущий интерес к электрическим технологиям среди корпоративных покупателей.

