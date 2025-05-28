Почему сборку рамников УАЗ «Хантер» остановили, рассказал «Автопоток»

УАЗ временно остановил производство одного из самых доступных внедорожников на российском рынке - «Хантер». Об этом сообщает ТГ-канал «Автопоток», ссылаясь на информацию от внутреннего источника.

По сведениям источника, новые автомобили «Хантер» не выпускаются уже на протяжении месяца. Причина этого связана с переносом производства данной модели на отдельный участок, что требует определенных организационных мероприятий. Перерыв в производстве предположительно продлится еще как минимум пару месяцев.

УАЗ регулярно и интенсивно совершенствует свои производственные возможности. Недавно сотрудники завода начали оборудование новой прессовой линии, на которой будут изготавливаться кузовные детали для автомобилей марки Sollers, а также для моделей УАЗ. Этот проект стал одним из крупнейших за последние 10 лет для автопроизводителя.

В ноябре 2024 года «Хантер» был обновлен 2,7-литровым 150-сильным двигателем от «ЗМЗ Про», заменив 112-сильную атмосферную установку. Оснащение включает полный привод и механическую трансмиссию.

С 1 мая цены на внедорожники «Хантер» были повышены, как и на другие модели УАЗ. Величина увеличения цены варьируется от 45 до 55 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что в Германии советский УАЗ был выставлен на продажу по более низкой цене, чем миллион рублей.

Фото: УАЗ