Парадокс Тойоты: производство меньше, а спрос растет

Новости из мира автомобильной промышленности: компания Toyota Motor сообщила о росте глобальных продаж на 1,4%, достигнув рекордных 903 103 экземпляров после пяти месяцев спада производства.

В Соединенных Штатах производство сократилось на 13% из-за приостановки выпуска Grand Highlander и Lexus TX в связи с проблемами подушек безопасности. Конвейер был возобновлен лишь к 21 октября, а полноценный режим работы будет восстановлен к январю 2025 года.

В Китае объем производства уменьшился на 9% из-за острой конкуренции со стороны местных автопроизводителей, в то время как в Таиланде спрос снизился, приведя к сокращению объемов выпуска на 13%.

Однако в Японии отмечен рост производства на 8%, что свидетельствует о положительной динамике, обусловленной процессом восстановления после прошлогодних проблем.

Также появилась информация о появлении у российских автодилеров гибридного кроссовера Toyota по цене TANK 500.