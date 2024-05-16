Автомобильный бренд VGV вышел на российский рынок

Кроссовер VGV U70PRO будет представлен в комплектациях Comfort (5/7 мест), Lifestyle (5/7 мест) и Executive (7 мест). Уже в базовом исполнении Comfort предложены светодиодные фары и фонари, противотуманные фары и 17-дюймовые колесные диски, многофункциональный ЖК-дисплей панели приборов (3,2 дюйма), камера заднего вида, задние датчики парковки (4 шт.), бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой, а также система выбора режимов движения с алгоритмами «Нормальный» и «Снег».

Сиденья в базовой комплектации обиты тканью, рулевое колесо и дверные панели отделаны экокожей. Предусмотрены редкие в этом сегменте продольная регулировка сидений второго ряда и настройка наклона их спинок, а также аудиосистема с 4 динамиками, датчик света, возможность подключения телефона по протоколу Bluetooth, подушки безопасности водителя и переднего пассажира, тонировка стекол задних окон, малоразмерное запасное колесо и многое другое.

Комплектация Lifestyle получила увеличенный до 10,25 дюйма многофункциональный ЖК-дисплей панели приборов, обивку сидений экокожей, круиз-контроль и капот с пневмоупорами.

Оборудование комплектации Executive расширено за счет 18-дюймовых колесных дисков, панорамной крыши, включающей люк с электроприводом, сервопривода складывания внешних зеркал, подогрева задних сидений, электропривода регулировки сиденья водителя (6 позиций), электропривода двери багажника, лампочек для сидений второго ряда, боковых подушек безопасности и шести динамиков аудиосистемы.

U75PLUS предложен российскому потребителю в комплектациях Executive (5/7 мест) и Premium (7 мест). В добавление к оборудованию, предлагающемуся в комплектации Executive для VGV U70PRO, в топовом исполнении U75PLUS Premium доступны следующие позиции премиального уровня: система кругового обзора, штатный видеорегистратор, сабвуфер, а также расширенный набор электронных систем безопасности (система предупреждения о покидании полосы движения, система предупреждения о фронтальном столкновении) и система выбора режимов движения с дополнительными алгоритмами («Нормальный», «Экономичный», «Спорт», «Снег»). Колесные диски U75PLUS - 18-дюймовые во всех комплектациях. Старшей комплектации Premium выделена панорамная крыша, включающая люк с электроприводом. Для старших исполнений обеих моделей предлагается комплект «Спортивный дизайн», предполагающий еще более яркие решения экстерьера и интерьера.

Обе модели оснащаются мультимедийной системой на базе ОС Android с возможностью установки приложений – 4-ядерный процессор, 32 Гб памяти, сенсорный HD экран (U70PRO 10,25″ и U75PLUS 10,1″).

Среднеразмерные кроссоверы VGV U70PRO и U75PLUS собираются на заводе «Юнисон» в Беларуси. Они имеют габариты 4825х1870х1691 мм, колесную базу 2800 мм и вместительные багажные отделения (201 л и 501 л при семи- и пятиместной конфигурации). VGV U70PRO оснащен бензиновым 1,5-литровым турбодвигателем (143 л.с., 207 Н•м) в сочетании с 6-ступенчатой «механикой» или с 6-диапазонным «автоматом». U75PLUS оборудован 2-литровым бензиновым турбоагрегатом (199 л.с., 380 Н•м) и 8-диапазонной автоматической КПП. Предусмотрен передний привод.

В рамках адаптации для российского рынка в VGV U70PRO и U75PLUS перекалибрована подвеска, оптимизированы алгоритмы работы двигателей и гидромеханических «автоматов», проведена полная русификация медиацентра, изменены почти две сотни деталей и компонентов. Кроме того, автомобили для российского рынка получили расширенный «зимний пакет», включающий уже в базовой комплектации подогрев передних сидений, внешних зеркал, лобового и заднего стекол, форсунок стеклоомывателя и рулевого колеса. Также обе модели получили улучшенную шумоизоляцию и дорожный просвет, увеличенный до 200 мм у U70PRO и до 190 мм у U75PLUS.

Помимо интересных технических опций, компания VGV адаптировала и стоимость автомобилей, сделав ее доступной для российских семей и анонсировав старт продаж в июне 2024 года. Среднеразмерные новинки предложены по цене кроссоверов малого класса (SUV-B). Стоимость U70PRO - 1 999 900 рублей (с учетом Trade-in), без Trade-in стоимость составит 2 099 900 рублей.

Стоимость U75PLUS - 2 599 900 (с учетом Trade-in), без Trade-in стоимость составит 2 749 900 рублей.

Среди сервисных выгод предусмотрены расширенная гарантия, а также предложения для клиентов – специальные кредитные программы и скидка на новый автомобиль при использовании программы Trade-in.