На СберАвто теперь можно приобрести автомобили Solaris

Стартовали онлайн-продажи автомобилей Solaris через сервис СберАвто — доступны разные модели, удобная оплата и выдача в крупных городах России.
Редакция
23.03.2026, 15:42·1 мин
Фото: Autostat.ru

Холдинг «АГР» объявил о запуске онлайн-продаж автомобилей марки Solaris через сервис СберАвто. Согласно информации пресс-службы, пользователи платформы теперь могут выбрать подходящую модель, оформить заявку на покупку и подобрать оптимальный способ оплаты прямо на сайте.

Процесс выбора автомобиля доступен как на сайте СберАвто, так и в разделе «Авто» мобильного приложения Сбербанк Онлайн. Будущим владельцам предлагаются различные версии Solaris: HC, KRS и KRX. Покупку можно совершить как за собственные деньги, так и воспользовавшись специальными программами кредитования.

После завершения оформления заказа клиенты смогут забрать своё транспортное средство в одном из официальных дилерских центров выбранного бренда. В первую очередь автомобили Solaris будут доступны для выдачи в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Краснодаре, Рязани, Туле, Набережных Челнах и Липецке. В дальнейшем ожидается расширение географии продаж.

