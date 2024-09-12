Модели Solaris оказались менее востребованными, чем предшественники от Hyundai

По данным аналитиков из «Автостата», за период с января по август было куплено 7840 автомобилей новой российской марки Solaris. Особой популярностью пользовались седаны HS, которые нашли своих владельцев в количестве 7138 штук.

Если вспомнить данные до кризисного 2021 года, когда Hyundai официально представил автомобили в России, разница становится очевидной. Только седан Hyundai Solaris продавался в количестве более 58,5 тыс. машин. Ежемесячные продажи этой модели достигали 5 тыс. единиц.

Тогда популярностью пользовался кроссовер Creta (теперь Solaris HC). Число проданных паркетников в 2021 году составило 64 050 единиц. При этом ежемесячный объем продаж составлял 5300 автомобилей.

Три года назад Kia Rio была продана в количестве 78 539 автомобилей, что означает, что каждый месяц совершалось более 6500 сделок. Продажи аналогичных моделей под брендом Solaris были намного скромнее.

Фото: Carsweek.ru

Ранее наш портал сообщал, что оригинальный Hyundai Solaris получил звание предпочтительного автомобиля среди российских таксистов.