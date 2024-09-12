Модели Solaris оказались менее востребованными, чем предшественники от Hyundai

По данным аналитиков из «Автостата», за период с января по август было куплено 7840 автомобилей новой российской марки Solaris. Особой популярностью пользовались седаны HS, которые нашли своих владельцев в количестве 7138 штук.
Если вспомнить данные до кризисного 2021 года, когда Hyundai официально представил автомобили в России, разница становится очевидной. Только седан Hyundai Solaris продавался в количестве более 58,5 тыс. машин. Ежемесячные продажи этой модели достигали 5 тыс. единиц.
Тогда популярностью пользовался кроссовер Creta (теперь Solaris HC). Число проданных паркетников в 2021 году составило 64 050 единиц. При этом ежемесячный объем продаж составлял 5300 автомобилей.
Три года назад Kia Rio была продана в количестве 78 539 автомобилей, что означает, что каждый месяц совершалось более 6500 сделок. Продажи аналогичных моделей под брендом Solaris были намного скромнее.
Ранее наш портал сообщал, что оригинальный Hyundai Solaris получил звание предпочтительного автомобиля среди российских таксистов.