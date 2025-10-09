Системы автоматической и дистанционной парковки появятся в автомобилях OMODA и JAECOO

На автомобили китайских брендов OMODA и JAECOO вскоре будут установлены современные системы автоматической (APA) и удалённой (RPA) парковки. Согласно официальной информации пресс-службы компаний, внедрение интеллектуальных технологий стартует с кроссовера OMODA С7.

Презентация новых функций состоится в октябре во время Международного саммита клиентов OMODA и JAECOO. Именно тогда потребителям впервые продемонстрируют возможности современных систем помощи водителю.

Автоматическая система парковки (APA) способна самостоятельно осуществлять параллельную, перпендикулярную и диагональную парковку. Технология самостоятельно определяет подходящее пространство и выполняет все необходимые манёвры без участия водителя. Если на стоянке окажется несколько свободных мест, водитель может выбрать нужное, после чего система проложит маршрут до него автоматически. Кроме этого, предусмотрена функция возврата по заданной траектории — автомобиль способен выехать задним ходом из узких пространств, точно повторяя путь, по которому заехал.

Удалённая система парковки (RPA) позволяет припарковать транспортное средство, находясь вне его. По мнению производителей, такой подход даёт водителю больше контроля над ситуацией вокруг автомобиля, снижая риск повреждений. Используя ключ, можно направить машину на парковку или вывести её обратно. Особенно удобно применять эту функцию на сложных парковочных местах — система самостоятельно рассчитывает оптимальный путь для манёвра.