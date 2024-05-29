LADA теперь можно приобрести на платформе Ozon.

Стартовало стратегическое партнерство между автопроизводителем АВТОВАЗ и лидером e-commerce в России - платформой Ozon. Теперь клиенты смогут легко купить автомобили LADA на площадке «в один клик», при этом получив дополнительный бонус от Ozon. Подробности выяснили в пресс-службе АВТОВАЗа.

Первоначальный этап совместного проекта сосредоточен на покупке автомобилей LADA через Ozon в Сочи. Продажи осуществляются через дилера LADA в регионе - ООО «ТрансАвто». В дальнейшем охват проекта будет расширяться. На текущем этапе в списке доступных для приобретения машин будут представлены различные модели LADA Vesta с автоматической и механической трансмиссией.

Все предлагаемые автомобили будут доступны на странице ozon.ru по официальной розничной цене от производителя. Процесс приобретения автомобиля максимально упрощен: покупатель должен лишь выбрать нужный автомобиль и оплатить его с помощью банковской карты. Все необходимые документы подписываются в момент передачи автомобиля новому владельцу. Покупатели также получат стандартную гарантию от производителя - 3 года или 100 тысяч километров пробега (в зависимости от наступления первого события).

Ранее АВТОВАЗ стал первым автопроизводителем в России, представившим автомобили на «Мегамаркете» и начав продажи LADA на платформе Wildberries. Это позволило широко представить автомобили LADA на крупнейших маркетплейсах страны, улучшая доступность продукции для потребителей. Компания также развивает собственный интернет-магазин для продажи автомобилей.

Вице-президент по продажам и маркетингу АВТОВАЗа, Дмитрий Костромин, отметил, что расширение сотрудничества с маркетплейсами во все регионы страны позволит компании привлечь больше покупателей и обеспечить им возможность удобной и быстрой покупки автомобиля, даже не выходя из дома, как это происходит с повседневными товарами.

Пользователи АВТОВАЗ уже могут воспользоваться мобильным приложением «Мир LADA», которое предлагает широкий спектр услуг, связанных с владением автомобилем. Приложение позволяет получить доступ к различным онлайн-сервисам бренда, технической документации, а также оформить заказ запчастей и аксессуаров.

«Мир LADA» также предоставляет информацию по текущему автокредиту, платежам, а также дает возможность продлить страховку автомобиля через АО «Авто Финанс Банк». Приложение поможет владельцам автомобиля получить оценку стоимости своего авто по программе трейд-ин и подобрать автокредит по персональным условиям, когда они будут готовы к покупке новой LADA.