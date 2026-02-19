Выход автомобилей марки Volga на рынок запланирован на третий квартал 2026 года

В России готовится к запуску новый отечественный автопроект, который будет реализован под брендом Volga. По информации пресс-службы компании «Производство легковых автомобилей» (ПЛА), проект находится на завершающей стадии подготовки.

Первые автомобили под маркой Volga будут представлены в трех сегментах: D-SUV, C-SUV и D-седан. Их выпуск организуют на автозаводе в Нижнем Новгороде, где ранее производились автомобили Skoda и Volkswagen.

Старт продаж новых моделей намечен на третий квартал 2026 года, когда машины появятся у официальных дилеров.

На предприятии уже развернуты работы по модернизации оборудования и инфраструктуры. Организация серийного производства запланирована на второй квартал текущего года с постепенным увеличением выпуска до полной производственной мощности.

Мощность нижегородской площадки позволяет собирать до 110 000 автомобилей ежегодно. Для изготовления машин используется современное технологическое оснащение, а качество продукции поддерживается инновационными решениями и многоуровневым контролем на каждом этапе производства.