Выход автомобилей марки Volga на рынок запланирован на третий квартал 2026 года

Производство новых автомобилей Volga стартует в Нижнем Новгороде, модели D-SUV, C-SUV и D-седан выйдут к дилерам в третьем квартале 2026 года.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
19.02.2026, 14:12·1 мин
Фото: Autostat.ru

В России готовится к запуску новый отечественный автопроект, который будет реализован под брендом Volga. По информации пресс-службы компании «Производство легковых автомобилей» (ПЛА), проект находится на завершающей стадии подготовки.

Первые автомобили под маркой Volga будут представлены в трех сегментах: D-SUV, C-SUV и D-седан. Их выпуск организуют на автозаводе в Нижнем Новгороде, где ранее производились автомобили Skoda и Volkswagen.

Старт продаж новых моделей намечен на третий квартал 2026 года, когда машины появятся у официальных дилеров.

На предприятии уже развернуты работы по модернизации оборудования и инфраструктуры. Организация серийного производства запланирована на второй квартал текущего года с постепенным увеличением выпуска до полной производственной мощности.

Мощность нижегородской площадки позволяет собирать до 110 000 автомобилей ежегодно. Для изготовления машин используется современное технологическое оснащение, а качество продукции поддерживается инновационными решениями и многоуровневым контролем на каждом этапе производства.

