Автомобили Belgee лидируют по продажам юридическим лицам в столице

За этот период на юридические лица в столице было оформлено 1 085 кроссоверов марки, что является лучшим результатом среди всех брендов, представленных на российском рынке. Таким образом, доля Belgee по соответствующему показателю в городе составляет 11,7%.

В настоящее время марка Belgee в России представлена двумя моделями. Это яркий городской кроссовер B-SUV сегмента Belgee X50 и универсальный среднеразмерный кроссовер C-SUV сегмента Belgee X70. Обе модели выполнены по высоким мировым стандартам качества и соответствуют ожиданиям покупателей по адаптации к локальным климатическим условиям.

Модели Belgee активно используются в корпоративных автопарках — в частности, очень популярны в такси и сервисах каршеринга, где наравне с потребительскими характеристиками и функциональностью высоко ценятся надежность и долгосрочная беспроблемная эксплуатация. Кроме того, автомобили бренда оказались востребованными у частных автолюбителей, что подтверждается тем, что Belgee регулярно входит в десятку лидеров продаж. К примеру, по итогам марта было реализовано 2 428 кроссоверов Belgee, тогда как за все время присутствия Belgee на рынке в статусе самостоятельного бренда общий объем продаж в России уже превысил 40 000 единиц.