Автомобили с «автоматами» побили рекорд, заняв почти три четверти рынка России

В 2025 году на российском рынке было продано 984 тысячи новых легковых автомобилей, оснащённых автоматической трансмиссией. Этот показатель составил 74,2% от общего числа реализованных машин и стал рекордным для страны. Фактически, на долю автомобилей с «автоматом» пришлось три четверти всех новых продаж. Такие сведения содержатся в маркетинговом анализе «Рынок новых легковых автомобилей в России. Итоги 2025 года, тенденции и перспективы», подготовленном аналитиками агентства «АВТОСТАТ».

Пять автомобильных марок обеспечили почти половину (48,2%) всех продаж легковых машин с автоматической коробкой передач. Лидером рейтинга стала компания Haval, реализовавшая 155,6 тысячи автомобилей. Следом идут Geely с результатом 93,1 тысячи, Chery с 91,5 тысячи, Belgee с 68,1 тысячи и Changan с 66,2 тысячи проданных автомобилей. Каждый из остальных брендов не преодолел отметку в 50 тысяч реализованных единиц.

Самой востребованной моделью с автоматической трансмиссией в России в прошлом году стал кроссовер Haval Jolion, который разошёлся тиражом 61,1 тысячи экземпляров. Вторую строчку рейтинга заняла LADA Vesta с показателем 41,6 тысячи автомобилей. В тройку лидеров также вошёл кроссовер Belgee X50 (38,3 тысячи), за ним следует Geely Monjaro (37,4 тысячи), а пятёрку замыкает Changan UNI-S/CS55 Plus с результатом 30,6 тысячи проданных машин. Остальные модели не достигли планки в 30 тысяч экземпляров.

Анализ сегментации отечественного авторынка продолжится на форуме «ForAuto – 2026. Автомобильный рынок России. Тренды и прогнозы», который агентство «АВТОСТАТ» организует 26 февраля в Москве. Регистрация участников уже открыта по адресу: forauto.autostat.ru.

Фото: АВТОСТАТ