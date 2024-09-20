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Avtograd News: автомобили Lada Granta стали красить в синий цвет

Согласно информации инсайдеров, в скором времени автомобили "Гранта" могут приобрести новый цвет - ярко-синюю эмаль с эффектом металлика.
А
Антон Звонкий
20.09.2024, 12:11·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

Согласно информации инсайдеров, в скором времени автомобили "Гранта" могут приобрести новый цвет - ярко-синюю эмаль с эффектом металлика.

В четверг три таких машины были выпущены на предприятии "АвтоВАЗ" и информация об этом быстро распространилась в интернете. Пользователи социальных сетей оценили шаг автопроизводителя по возвращению "Ладам" привлекательных цветов, однако для некоторых комментаторов этот апгрейд оказался недостаточным.

Седан, лифтбек и Cross-универсал были окрашены в синюю эмаль с металлизированным эффектом. На данный момент нет официальной информации о том, когда новый оттенок будет доступен для заказа на заводе.

В последний раз палитру цветов для автомобилей "Гранта" обновляли в январе, увеличив число доступных цветов кузова этой модели семейства до пяти.

Фото: Carsweek.ru

Ранее было объявлено, что базовая версия бизнес-седана Lada Aura оценивается минимум в 2,6 млн рублей.

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