Avtograd News: автомобили Lada Granta стали красить в синий цвет

Согласно информации инсайдеров, в скором времени автомобили "Гранта" могут приобрести новый цвет - ярко-синюю эмаль с эффектом металлика.

В четверг три таких машины были выпущены на предприятии "АвтоВАЗ" и информация об этом быстро распространилась в интернете. Пользователи социальных сетей оценили шаг автопроизводителя по возвращению "Ладам" привлекательных цветов, однако для некоторых комментаторов этот апгрейд оказался недостаточным.

Седан, лифтбек и Cross-универсал были окрашены в синюю эмаль с металлизированным эффектом. На данный момент нет официальной информации о том, когда новый оттенок будет доступен для заказа на заводе.

В последний раз палитру цветов для автомобилей "Гранта" обновляли в январе, увеличив число доступных цветов кузова этой модели семейства до пяти.

Фото: Carsweek.ru

Ранее было объявлено, что базовая версия бизнес-седана Lada Aura оценивается минимум в 2,6 млн рублей.