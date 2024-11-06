Основная угроза для автомобилей при использовании низкокачественного топлива раскрыта экспертом по автомобилям Солончуком

Современные автопроизводители активно используют бензин марки АИ-92 для заправки своих транспортных средств. Этот вид топлива считается приемлемым для большинства двигателей, заявил специалист по автомобилям Александр Солончук.

Однако некоторые нюансы могут привести к серьезным проблемам, если использовать бензин неправильного класса. Один из наиболее распространенных случаев связан с заправкой автомобилей, предназначенных для использования топлива с более высоким октановым числом, бензином марки АИ-92, что может привести к детонации и повреждению двигателя.

Для мощных двигателей с высоким сжимаемым отношением использование бензина АИ-92 может привести к потере мощности и эффективности работы двигателя.

Также использование топлива марки АИ-92 вместо АИ-95 или АИ-98 может вызвать появление нагара на клапанах, а также негативно отразиться на состоянии поршней, блоков цилиндров и работе системы впрыска топлива.

Чтобы избежать вышеупомянутых проблем, необходимо строго соблюдать рекомендации производителя автомобиля относительно выбора топлива, подводит итоги автоэксперт.



Фото: Carsweek.ru

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