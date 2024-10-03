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Чек-лист от автоэксперта Рязанова: как правильно подготовить машину к зиме

Максим Рязанов из команды Fresh, в беседе с журналистами из издания «Лента.ру», подчеркнул, что подготовка автомобиля к холодам – это залог безопасности и избавление от множества проблем.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
03.10.2024, 10:12·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Максим Рязанов из команды Fresh, в беседе с журналистами из издания «Лента.ру», подчеркнул, что подготовка автомобиля к холодам – это залог безопасности и избавление от множества проблем.

Среди важных мер, которые следует предпринять, эксперт выделил замену свечей зажигания и тормозных колодок. По его словам, на неисправности в тормозной системе могут указывать посторонние звуки, регулярно повторяющиеся, а также скрип, шум или характерный запах. Кроме того, возможно замедление процесса остановки автомобиля.

Следующим этапом в подготовке авто к холодам становится осмотр подвески. Эксперт рекомендует также проверить рулевое управление, при этом предпочтительнее обратиться в автосервис. Предупредительный ремонт будет всегда дешевле, чем замена поврежденной детали.

Автовладелец может самостоятельно заменить фильтры и технические жидкости, включая антифриз и моторное масло. Также не составит труда провести обработку замков и уплотнителей, добавил Рязанов. Отдельно стоит проверить состояние аккумулятора. В автосервисе можно оценить, сможет ли он выдерживать увеличенные нагрузки.

Особое внимание стоит обратить на состояние лакокрасочного покрытия до наступления первых заморозков. При обнаружении сколов, царапин и других повреждений их следует обработать антикоррозийным составом, посоветовал эксперт.

Фото: Carsweek.ru

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