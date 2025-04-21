Как купить автомобиль со скидкой до 20%, расскажет автоэксперт

Распродажи автомобилей, по мнению специалистов, проводятся в периоды избыточного наличия товара на складах с целью его реализации. Заканчивая акцию, цены на машины повышаются, что приводит к снижению спроса со стороны покупателей. Чаще всего скидки предлагаются на устаревшие модели китайских брендов, колеблясь от 5% до 20%, и действуют лишь несколько дней.

Чтобы не упустить возможность воспользоваться такими выгодными предложениями, эксперт по автомобилям советует регулярно звонить дилерам, отслеживать информацию на официальных сайтах и площадках, посещать автосалоны и изучать представленный ассортимент лично.

Следует отметить, что приобретение автомобиля по акции не связано с риском, поскольку машины абсолютно новые, только что сошедшие с конвейера производства. Тем не менее, как отметил специалист, в некоторых случаях скидка предоставляется лишь при условии заключения кредитного соглашения, что в конечном итоге может увеличить общую стоимость.

Представитель ассоциации "Российские автомобильные дилеры" ранее пояснил, что распродажи со скидками проводятся в случаях, когда склады переполнены и требуется освободить место. По его словам, китайские автопроизводители сократили поставки в Россию, и в будущем подобные крупные акции станут исключением.

Ранее на нашем портале сообщалось о том, что дилеры в России продают остатки товара со значительными скидками.

Фото: carsweek.ru