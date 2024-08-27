Панфилов дал объяснение, почему не стоит покупать Toyota Land Cruiser 100

Внедорожник Toyota Land Cruiser 100 с момента своего дебюта ассоциировался с практичностью и надежностью. Однако эксперт по двигателям в компании "Альфа Мотор Групп" по имени Борис Панфилов назвал подержанный автомобиль этой модели не самым выгодным вариантом для покупки.

Согласно мнению специалиста, основным недостатком подержанного LC100 является коррозия, которая со временем могла повредить несущие компоненты, прежде всего - раму. Об этом сообщает портал "АвтоВзгляд".

Данную японскую модель часто выбирают любители внедорожных поездок, поэтому можно сказать с большой уверенностью, что машина была задействована в сложных условиях.

Более убедительным доводом против приобретения LC100 является высокая стоимость ремонта. По словам Панфилова, он обойдется вдвое дороже, чем ремонт аналогичной модели LC200.

Фото: Carsweek.ru

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