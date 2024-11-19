Главная Новости Самые Эксперт по автомобилям Ковалев определил самые "непобедимые" машины за 300 тыс. рублей
Новости

Эксперт по автомобилям Ковалев определил самые "непобедимые" машины за 300 тыс. рублей

Александр Ковалев из компании Expocar в беседе с «Российской газетой» выделил самые надежные варианты среди бюджетных подержанных автомобилей, цена которых не превышает 300 тысяч рублей.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
19.11.2024, 12:12·2 мин
single
Фото: Carsweek.ru

Александр Ковалев из компании Expocar в беседе с «Российской газетой» выделил самые надежные варианты среди бюджетных подержанных автомобилей, цена которых не превышает 300 тысяч рублей.

В перечень эксперта вошли Audi 80, первое поколение Ford Focus и Renault Logan. Все эти модели будут иметь возраст от 15 до 30 лет. Хоть это и старые машины, они остаются простыми и надежными иностранными автомобилями. Однако перед совершением покупки важно тщательно проверить состояние кузова данных машин. Кроме того, эксперт советует отдавать предпочтение базовым комплектациям.

Среди отечественных автомобилей, доступных в указанном бюджете, можно выделить Lada Granta, Kalina и Priora. Особенно выделяется Lada 2114 – один из лидеров продаж на российском рынке подержанных автомобилей. Автомобили от ВАЗ просты в обслуживании и их техническое обслуживание обходится недорого.

Однако, как отмечает специалист, «Жигули» могут оказаться более проблематичными: проблемы с коррозией, дефекты подвески, неисправности отопительной системы, сбои в электрике.

Фото: Carsweek.ru

 Ранее было опубликовано, какие дизельные автомобили считаются наиболее надежными, а какие могут доставить своим владельцам максимум проблем. 

Источник

Самые (28)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

НовостиСтатьи

Электромобиль может потерять до 50 процентов своей стоимости за первые 12 месяцев после покупки

Редакция·19.08.2024
Новости

Конфигуратор Porsche Taycan 2025 позволяет вам погрузиться в фантастический мир с 938-сильной мощностью

Иннокентий Петров·07.02.2024
ТестыСтатьиОбзоры

Как редакция Time Out отправилась в долгое путешествие на автомобиле и не рассорилась

Редакция·27.06.2024
Статьи

Bugatti, Ferrari, Lamborghini: на чём ездят звёзды мирового футбола

Редакция·16.09.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация