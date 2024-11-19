Эксперт по автомобилям Ковалев определил самые "непобедимые" машины за 300 тыс. рублей

Александр Ковалев из компании Expocar в беседе с «Российской газетой» выделил самые надежные варианты среди бюджетных подержанных автомобилей, цена которых не превышает 300 тысяч рублей.

В перечень эксперта вошли Audi 80, первое поколение Ford Focus и Renault Logan. Все эти модели будут иметь возраст от 15 до 30 лет. Хоть это и старые машины, они остаются простыми и надежными иностранными автомобилями. Однако перед совершением покупки важно тщательно проверить состояние кузова данных машин. Кроме того, эксперт советует отдавать предпочтение базовым комплектациям.

Среди отечественных автомобилей, доступных в указанном бюджете, можно выделить Lada Granta, Kalina и Priora. Особенно выделяется Lada 2114 – один из лидеров продаж на российском рынке подержанных автомобилей. Автомобили от ВАЗ просты в обслуживании и их техническое обслуживание обходится недорого.

Однако, как отмечает специалист, «Жигули» могут оказаться более проблематичными: проблемы с коррозией, дефекты подвески, неисправности отопительной системы, сбои в электрике.

Фото: Carsweek.ru

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