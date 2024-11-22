Топ-3 хитростей автосалонов со скидками в «Черную пятницу», обнародованных автоэкспертом Кадаковым

Потенциальных покупателей должно насторожить обещание большой выгоды при приобретении автомобиля, поделился мнением автоэксперт Максим Кадаков в беседе с изданием "Газета.Ru". Согласно его словам, на автомобили, стоимостью менее миллиона, обычно не предоставляются скидки.

Популярная распродажа "Черная пятница" стартует 24 ноября. Перед этим событием важно научиться различать официальных дилеров и так называемых "ноунейм", которые пытаются скопировать официальных представителей. Подлинные автодилеры никогда не предложат покупателю скидку в размере миллиона, утверждает Кадаков.

Выгодные предложения от дилеров обычно формируются за счет сдачи старого автомобиля по программе трейд-ин и оформления автокредита в банке-партнере. Такая схема не всегда приносит покупателю действительную выгоду. По словам эксперта, существенные скидки в настоящее время доступны только на исключительно дорогие автомобили, стоимость которых начинается от 20 миллионов.

Хитрости могут использовать и официальные автосалоны. Например, потенциальному клиенту могут сообщить, что автомобиль со скидкой уже продан. Или утверждают, что информация на сайте о выгодном предложении устарела. В таких случаях предлагается выбрать более привлекательный вариант.

Фото: Carsweek.ru

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