Маршрутом следования автодома Changan было 12 тысяч километров по дорогам России: обзор на основе отзыва владельца

В июле 2024-го года житель Подмосковья приобрел автодом Чанган Fengjing Blue Whale Tourer RV, который за шесть месяцев проехал по России 12 000 километров.

Комфортное движение 6-метрового автомобиля с 2-литровым бензиновым двигателем возможно со скоростью 100 км/час, при этом расход топлива составляет 20 литров на 100 км. При увеличении скорости до 120 км/час, расход увеличится до 25 литров на 100 км. К автоматической коробке передач претензий не возникло.

На трассе автодом вел себя непредсказуемо, но ситуация улучшилась после замены подвески на пружины и задние рессоры из Toyota Hilux. Эксперты считают, что установка пневмоподвески также будет весьма целесообразна.

Вместимость бака для чистой воды составляет 200 литров, но его неплохо было бы переместить в середину автомобиля под раму. Объем серого бака с водой технического назначения составляет 40 литров, достаточно для небольших бытовых нужд. Однако автодом не подходит для эксплуатации зимой из-за отсутствия изоляции баков. Рекомендуется установить систему отопления резервуаров.

Фото: Carsweek.ru

Доступ к насосу в корпусе автомобиля осуществляется на ключ, а рядом расположены прикуриватель и кнопка включения. Шланг крепится к заливной горловине, что делает процесс заправки воды удобным.

Благодаря мощной литиевой батарее у автодома высший балл по электроснабжению. На крыше также установлены солнечные батареи, которые обеспечивают энергией автомобиль. Однако автоэлектроника подвергалась некоторым неполадкам, требующим перепрошивки. Шумоизоляция кабины также вызывает определенные нарекания.

Кондиционер в салоне работает на отлично, способен функционировать несколько дней на автономном аккумуляторе. Однако немецкая отопительная система не справляется с обогревом, что делает автодом неудобным для эксплуатации в холодное время года. Для решения проблемы рекомендуется установить киловаттный вентилятор или полностью заменить систему отопления.

Фото: Carsweek.ru

На кухне установлена индукционная плита с вытяжкой для устранения запахов. Также имеется встроенный холодильник с морозильной камерой и микроволновка. Снаружи автомобиля есть дизельная плита, на которой можно готовить пищу на улице. Пульт управления светом и ресурсами, позволяющий контролировать заряд аккумулятора, антифриз, запас чистой воды и бак с водой для технических нужд, также установлен в салоне.

Фото: Carsweek.ru

Салон автодома оснащен пультом управления светом и ресурсами, а также видеосистемой с четырьмя камерами для мониторинга окружающей обстановки из салона. В алькове расположены диваны с ремнями безопасности для детей, предоставляющие комфортное место для отдыха.

Уборка санитарной комнаты выполняется с помощью биотуалета Thetford, душевого поддона, раковины с краном и ящика для умывальных принадлежностей. Также предусмотрен люк для проветривания в санузле.

Фото: Carsweek.ru

Пользователь автодома высказывает пожелания по доработке автомобиля: добавить подогрев сидений и лобового стекла, убрать перегородку между креслами и салоном, улучшить лакокрасочное покрытие и обеспечить раскладывающиеся спинки диванов для создания спального места на двоих. Также предлагается увеличить объем багажника, убрав запасное колесо с заднего корпуса и расширив зону хранения.

Уточнения

Автодом — это автомобильный прицеп или автомобиль с жилым помещением в фургоне, созданный для постоянного или временного проживания во время путешествий, отдыха, командировок и других целей.