Автосалоны рассказали о росте спроса перед новым повышением налогового сбора

В декабре продажи новых автомобилей рассчитывают увеличиться на 5 – 10%. Этот рост, по мнению руководителя дилерского направления автомобильного маркетплейса FRESH Евгения Житнухина, будет способствован как специальными предложениями от дилеров, стремящихся выполнить годовой план, так и действиями производителей. Кроме того, заявлено, что в январе планируется повышение утилизационного сбора, что, возможно, станет дополнительным стимулом для роста спроса на новые машины.

Генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич выразил ожидание, что декабрь принесет увеличение объемов продаж на 20% по сравнению с ноябрем текущего года. Помимо этого, предстоят предновогодние распродажи, вызванные избыточными запасами товаров, нарабатываемыми на более высокие объемы продаж и иной финансовый подход. Ослабление национальной валюты, как отмечается, приведет к повышению цен на новые поставки автомобилей. Кроме того, планируемая индексация утилизационного сбора может оказать стимулирующее воздействие на спрос в декабре, но, вероятно, приведет к снижению продаж в начале 2025 года.

Николай Иванов, директор департамента новых автомобилей компании «РОЛЬФ», высказал мнение, согласно которому динамика продаж в декабре по отношению к ноябрю может показать снижение на 5 – 10%. По словам Иванова, декабрь сокращенный месяц в этом году, и уже с 29 числа многие отправятся на каникулы.

Он подчеркнул: «Я лично знаю множество людей, которые собираются взять выходной с 25 декабря и провести праздники, отмечая Новый год. Это, конечно, не говорит о спросе, но количество рабочих дней влияет объективно. Сегодня, в начале декабря, мы наблюдаем увеличение спроса и трафика, контракты растут. Розничные продажи увеличились почти на 12% по сравнению с ноябрем, и это в том числе связано с будущим увеличением тарифов утилизационного сбора с 1 января. Это может стать катализатором. На данный момент ситуация выглядит оптимистично».