Автосалоны ожидают, что некоторые китайские автопроизводители уйдут из российского рынка.

В 2025 году часть китайских автопроизводителей, имеющих небольшую клиентскую базу, могут покинуть российский авторынок из-за низкой востребованности. Также проблемой для отрасли может стать избыточное количество однотипных моделей. Такие мнения высказали эксперты автомобильного рынка.

Коммерческий директор сети дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский подчеркнул важность качественного маркетинга, программ стимулирования спроса и инвестиций для укрепления позиций в условиях конкуренции.

Николай Иванов, директор департамента новых автомобилей компании «РОЛЬФ», отметил, что некоторые китайские бренды, такие как Livan, Kaiyi, SWM, Foton, могут покинуть российский рынок из-за низкой доходности дилеров и отсутствия инвестиций в развитие.

Эксперт добавил, что китайские производители, такие как Chery, Geely, Great Wall и Changan, выпускают схожие по характеристикам автомобили в одном ценовом сегменте до 2-3 млн рублей, что приводит к усилению конкуренции между ними.

Генеральный директор ГК «АВТОДОМ» Андрей Ольховский считает, что крупные автопроизводители вряд ли покинут российский рынок в следующем году, однако малые компании с объемами продаж менее 3 тыс. автомобилей в год могут оказаться под давлением ситуации, что может привести к заморозке деятельности или временному прекращению операций на территории страны.

В целом, эксперты считают, что российский авторынок может столкнуться с серьезными вызовами, и некоторые бренды могут изменить свою стратегию в зависимости от текущей ситуации на рынке.