Автодилеры оценили продажи на январь.

В начале текущего года российский автомобильный рынок, судя по оценкам, приблизительно составит отметку в 70 – 75 тысяч новых легковых машин, что указывает на снижение на 7 – 15% по сравнению с январем прошлого года. Такие данные сообщил генеральный директор ГК «Аларм-Моторс» Роман Слуцкий.

«Январь традиционно является месяцем подведения итогов года, поэтому не стоит ожидать чего-то другого. В это время банки не работают, продажи проходят в спокойном ритме: незавершенные сделки декабря завершаются в первые дни нового года, а новых сделок существенно меньше из-за предварительного ожидания больших скидок», - прокомментировал ситуацию генеральный директор ГК «АВТОДОМ» Андрей Ольховский.

В соответствии с информацией заместителя генерального директора компании по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Рената Тюктеева, в самом начале января отмечается стабильный спрос. При сохранении такой динамики рынок в текущем месяце может показать результаты, сравнимые с аналогичным периодом годом ранее. Если же спрос будет продолжать расти, как было видно на прошлой неделе, то январь этого года будет удачнее предыдущего.

«Пока наши продажи превосходят результаты аналогичного периода прошлого года, но уступают декабрю. Я считаю, что в январе у нас есть шанс достичь отметки в 90 тысяч и даже выше. Факторы остаются прежними, что и в декабре – цены, объемы складов, годовые стратегии импортеров», - отметил генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич.