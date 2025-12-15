Главная Новости Продажи Автодилеры озвучили прогноз по продажам на декабрь
Спрос на китайские автомобили в декабре остается высоким благодаря старым ценам у дилеров и новогодним акциям, но прогнозируется незначительное снижение продаж.
Редакция
15.12.2025, 09:51·2 мин
Фото: Autostat.ru

В начале декабря на российском автомобильном рынке сохраняется высокий уровень покупательской активности. Эксперты связывают этот факт с наличием у дилеров китайских автомобилей, реализуемых по прежним ценам, а также с началом традиционных новогодних распродаж, которые сопровождаются выгодными предложениями для клиентов.

Коммерческий директор сети дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский сообщил агентству «АВТОСТАТ», что по его оценкам, декабрьские продажи будут находиться на уровне ноября. Он отметил, что небольшое снижение спроса, не превышающее 5%, возможно в последнюю неделю месяца из-за уменьшения клиентского трафика накануне праздников.

Генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич также ожидает, что декабрь продемонстрирует показатели, близкие к ноябрьским. Среди факторов, способных простимулировать спрос, он выделил предстоящую индексацию утильсбора и повышение НДС на 2% с января, что может подтолкнуть покупателей к совершению сделок до конца года.

Директор по маркетингу АГ «Авилон» Андрей Каменский отмечает, что в декабре сохраняется стабильный и высокий интерес со стороны покупателей. В то же время он указывает на дефицит отдельных моделей, сокращение программ поддержки от импортеров, включая бонусы за трейд-ин, прямые скидки и субсидирование кредитов. Кроме того, Каменский обращает внимание на то, что часть спроса была удовлетворена в осенний период, что может привести к тому, что фактические декабрьские продажи окажутся ниже потенциального уровня.

Исполнительный директор РОАД Олег Баринов подчеркивает, что декабрь традиционно является сильным месяцем для дилеров, которые прилагают максимум усилий для успешного завершения года. Он допускает проведение отдельных распродаж, но считает, что на масштабные акции рассчитывать не стоит из-за сложившихся рыночных условий. Баринов полагает, что итоговые декабрьские продажи будут сопоставимы с ноябрем или немного ниже.

