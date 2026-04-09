Прием заявок на участие в конкурсе «АВТОДИЛЕР ГОДА – 2026» открыт!

18 июня 2026 года агентство «АВТОСТАТ» совместно с Авито Авто представят результаты национальной премии «АВТОДИЛЕР ГОДА – 2026». Юбилейное, десятое по счету мероприятие обещает стать значимым событием для автомобильной отрасли страны.

Организаторы объявили о начале приема заявок на участие в профессиональном рейтинге. Заявочная кампания продлится до 27 апреля. В премии могут принять участие только официальные дилерские холдинги, осуществляющие продажу и обслуживание легковых автомобилей.

Директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Целиков подчеркнул, что конкурс выделяется своим подходом к оценке: учитываются не только продажи, но и качество сервисных услуг. На основе комплексной оценки по множеству критериев определяются лидеры отрасли. Победители получают право использовать почетное звание «АВТОДИЛЕР ГОДА» для продвижения собственного бизнеса.

Подробная информация о премии, а также форма для подачи заявки на участие размещены на сайте www.autostat.ru/dealer_year/.

У всех желающих принять участие остается более двух недель для подачи заявки и возможности стать лучшим автодилером России.