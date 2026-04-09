Главная Новости Автодилер года Прием заявок на участие в конкурсе «АВТОДИЛЕР ГОДА – 2026» открыт!
Новости

Прием заявок на участие в конкурсе «АВТОДИЛЕР ГОДА – 2026» открыт!

АВТОСТАТ и Авито Авто принимают заявки на участие в национальной премии АВТОДИЛЕР ГОДА 2026 для официальных дилерских холдингов России.
Демид Поршнев
09.04.2026, 11:21·1 мин
Фото: Autostat.ru

18 июня 2026 года агентство «АВТОСТАТ» совместно с Авито Авто представят результаты национальной премии «АВТОДИЛЕР ГОДА – 2026». Юбилейное, десятое по счету мероприятие обещает стать значимым событием для автомобильной отрасли страны.

Организаторы объявили о начале приема заявок на участие в профессиональном рейтинге. Заявочная кампания продлится до 27 апреля. В премии могут принять участие только официальные дилерские холдинги, осуществляющие продажу и обслуживание легковых автомобилей.

Директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Целиков подчеркнул, что конкурс выделяется своим подходом к оценке: учитываются не только продажи, но и качество сервисных услуг. На основе комплексной оценки по множеству критериев определяются лидеры отрасли. Победители получают право использовать почетное звание «АВТОДИЛЕР ГОДА» для продвижения собственного бизнеса.

Подробная информация о премии, а также форма для подачи заявки на участие размещены на сайте www.autostat.ru/dealer_year/.

У всех желающих принять участие остается более двух недель для подачи заявки и возможности стать лучшим автодилером России.

Источник

Автодилер года (1)

Нравится нашим читателям

Статьи

Как выбрать подарок супруге на 8 Марта: отзыв о Belgee S50

Редакция·05.03.2026
Статьи

Отзывы о Belgee X50: реальный опыт владельцев белорусского кроссовера

Редакция·29.08.2025
Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
ОбзорыСтатьи

Пусковое устройство для автомобиля: ваш надежный помощник в экстренных ситуациях

Демид Поршнев·04.02.2025
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация