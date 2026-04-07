Как 2025 год отразился на производителях и дистрибьюторах: мнения экспертов «Авто Толк»

Авто Толк обсуждает тренды и прогнозы автомобильного рынка России на форуме ФорАвто–2026 с автопроизводителями и дистрибьюторами.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
07.04.2026, 17:11·1 мин
single
Проект «Авто Толк», запущенный агентством «АВТОСТАТ», продолжает знакомить зрителей с актуальными вопросами автомобильного рынка в формате видеовстреч. В свежем выпуске представители автопроизводителей и дистрибьюторов поделились итогами прошедшего года и рассказали о своих планах на текущий период.

Очередная дискуссия прошла в рамках форума автобизнеса «ФорАвто – 2026. Автомобильный рынок России. Тренды и прогнозы». Участниками обсуждения стали Дмитрий Костромин (АВТОВАЗ), Андрей Акифьев (Great Wall Motor Rus), Иван Савельев (Hongqi Russia), Дмитрий Степин («Автоторг») и Андрей Владимирцев («Москвич»). Посмотреть запись их разговора можно на каналах «Автостат ТВ» в Rutube и VK Видео.

Создатели проекта отмечают, что новый выпуск «Авто Толк» дает уникальную возможность тем, кто еще не посещал форумы агентства, виртуально познакомиться с их форматом и атмосферой.

Следующее профильное мероприятие состоится уже 22 апреля – на форуме «ФинАвто – 2026. Финансовые инструменты авторынка» участники подробно обсудят вопросы автокредитования, лизинга, автострахования, а также подведут итоги развития рынка за первый квартал текущего года.

