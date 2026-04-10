«Авто Толк»: дилеры поделились мнением о специфике работы в 2026 году

Агентство «АВТОСТАТ» продолжает знакомить аудиторию с проектом «Авто Толк». В рамках этой серии публикаций представители автомобильного бизнеса обсуждают наиболее важные вопросы отрасли в видеоформате.

В новом выпуске участники рынка поделились своим мнением о том, каким выдался 2025 год для дилеров. По словам представителей компаний, начало года оказалось сложным, однако в его завершении многие отметили положительные тенденции. В целом минувший год нельзя назвать самым тяжелым, однако отдельным дилерам пришлось перестраивать свои бизнес-процессы, чтобы адаптироваться к изменениям рынка.

Дискуссия состоялась в ходе форума «ФорАвто – 2026. Автомобильный рынок России. Тренды и прогнозы». В обсуждении приняли участие Вячеслав Зубарев из ТТС, Андрей Терлюкевич из АвтоСпецЦентра, Наталья Митяева из Панавто, Александр Шапринский из Прагматики, Александр Мякинников из Pango Cars и Алексей Подщеколдин, представляющий РОАД. Посмотреть полную версию дискуссии можно на канале Автостат ТВ на платформах Rutube и VK Видео.

Кроме того, организаторы напоминают, что 22 апреля пройдет еще один форум, посвящённый финансовым инструментам автомобильного рынка – «ФинАвто – 2026». Эксперты обсудят вопросы кредитования, лизинга и страхования. Также в ходе мероприятия будут подведены итоги Премии, основанной на опросе автодилеров, в которой участвуют банки, цифровые платформы и другие организации, занимающиеся финансированием автобизнеса.