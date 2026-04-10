Авторынок России «Авто Толк»: дилеры поделились мнением о специфике работы в 2026 году
«Авто Толк»: дилеры поделились мнением о специфике работы в 2026 году

Дилеры обсудили итоги 2025 года на форуме ФорАвто 2026, отметив перемены на автомобильном рынке России и адаптацию автобизнеса к новым трендам.
Редакция
10.04.2026, 11:42·2 мин
Фото: Autostat.ru

Агентство «АВТОСТАТ» продолжает знакомить аудиторию с проектом «Авто Толк». В рамках этой серии публикаций представители автомобильного бизнеса обсуждают наиболее важные вопросы отрасли в видеоформате.

В новом выпуске участники рынка поделились своим мнением о том, каким выдался 2025 год для дилеров. По словам представителей компаний, начало года оказалось сложным, однако в его завершении многие отметили положительные тенденции. В целом минувший год нельзя назвать самым тяжелым, однако отдельным дилерам пришлось перестраивать свои бизнес-процессы, чтобы адаптироваться к изменениям рынка.

Дискуссия состоялась в ходе форума «ФорАвто – 2026. Автомобильный рынок России. Тренды и прогнозы». В обсуждении приняли участие Вячеслав Зубарев из ТТС, Андрей Терлюкевич из АвтоСпецЦентра, Наталья Митяева из Панавто, Александр Шапринский из Прагматики, Александр Мякинников из Pango Cars и Алексей Подщеколдин, представляющий РОАД. Посмотреть полную версию дискуссии можно на канале Автостат ТВ на платформах Rutube и VK Видео.

Кроме того, организаторы напоминают, что 22 апреля пройдет еще один форум, посвящённый финансовым инструментам автомобильного рынка – «ФинАвто – 2026». Эксперты обсудят вопросы кредитования, лизинга и страхования. Также в ходе мероприятия будут подведены итоги Премии, основанной на опросе автодилеров, в которой участвуют банки, цифровые платформы и другие организации, занимающиеся финансированием автобизнеса.

Читайте по теме

ОбзорыСтатьи

Пусковое устройство для автомобиля: ваш надежный помощник в экстренных ситуациях

Демид Поршнев·04.02.2025
Статьи

Гибрид или ДВС в 2026: сравнение затрат, надежности и экологии

Редакция·22.01.2026
Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
Статьи

Автопутешествие по России: как подготовиться к долгому пути и сделать поездку комфортной

Редакция·29.07.2025
